Масалитин считает, что ЦСКА повезло в матче с «Уралом»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал победу ЦСКА над «Уралом» (2:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Екатеринбуржцы были предельно мотивированы, выглядели очень солидно. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. Армейцам повезло. Ещё раз: с таким количеством ошибок сложно на что-то рассчитывать», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал пенальти в матче с «Уралом».