Масалитин считает, что ЦСКА повезло в матче с «Уралом»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Екатеринбуржцы были предельно мотивированы, выглядели очень солидно. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. Армейцам повезло. Ещё раз: с таким количеством ошибок сложно на что-то рассчитывать», — цитирует Масалитина «Чемпионат».
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.
ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал пенальти в матче с «Уралом».