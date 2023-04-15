Бышовец заявил, что Йокановичу не удалось реализовать потенциал «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец оценил работу Славиши Йокановича на посту главного тренера «Динамо».
Бышовец заявил, что Йокановичу не удалось реализовать потенциал «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Увольнение Йокановича — вопрос времени. Надо ждать окончания чемпионата и принимать решение по главному тренеру. Но Славише не удалось реализовать потенциал, который есть у «Динамо», клуб мог рассчитывать на большее», — цитирует Бышовца Metaratings.

В матче 23-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:1. Подопечные Йокановича занимают пятое место в турнирной таблице (39 очков).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал обидным поражение от «Динамо».

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