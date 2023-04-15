«Спартак» пробил три пенальти в первом тайме с «Торпедо», но реализовал только один

В первом тайме матча «Торпедо» — «Спартак» в рамках 23-го тура РПЛ гости пробили три пенальти, но смогли реализовать только один.

Это уже третий случай в нынешнем сезоне лиги, когда одна команда бьёт три пенальти за матч: ЦСКА бил три раза с одиннадцатиметровой отметки «Краснодару», а также «Сочи» — «Химкам».

Игра в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Лужники». Счёт к 51-й минуте — 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что голы Антона Заболотного и Фёдора Чалова позволили ЦСКА обыграть «Урал» в матче РПЛ.