Главный тренер «Пари НН» Юран назвал обидным поражение от «Динамо»
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«Обидно такие матчи проигрывать, когда и игра даётся, и забиваем. Но недоконцентрация в конце нас подвела. С такими командами концентрация должна быть 95 минут, да и после, уже в раздевалке. На ничью точно наиграли, а в итоге проиграли», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».
Игра в столице на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Славиши Йокановича.
«Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Пари НН» (19) располагается на 13-й строчке.
Ранее Йоканович заявил, что его подопечные одержали волевую победу над «Пари НН», поскольку смогли сплотиться в решающие минуты матча.