Главный тренер «Пари НН» Юран назвал обидным поражение от «Динамо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Динамо» в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу.

«Обидно такие матчи проигрывать, когда и игра даётся, и забиваем. Но недоконцентрация в конце нас подвела. С такими командами концентрация должна быть 95 минут, да и после, уже в раздевалке. На ничью точно наиграли, а в итоге проиграли», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Игра в столице на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Славиши Йокановича.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Пари НН» (19) располагается на 13-й строчке.

Ранее Йоканович заявил, что его подопечные одержали волевую победу над «Пари НН», поскольку смогли сплотиться в решающие минуты матча.