Йоканович — о волевой победе над «Пари НН»: футболисты «Динамо» проявили характер

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович считает, что его подопечные одержали волевую победу над «Пари НН», поскольку смогли сплотиться в решающие минуты матча 23-го тура чемпионата России по футболу.
Йоканович — о волевой победе над «Пари НН»: футболисты «Динамо» проявили характер
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Доволен, что команда проявила характер. В то же время любой тренер и игрок понимают суть игры: если взять первый тайм и начало второго, то мы совершали много ошибок. Сегодня той игры было достаточно для победы, но обычно этого мало», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

54-летний сербский специалист также объяснил, почему бело-голубые так бледно смотрелись в начале матча.

«Всегда легко быть генералом после войны. Да, в первые 45 минут не показали той игры, которую ждали. Это не связано с выбором состава. На данном этапе это сочетание игроков было оптимальным», — заключил Йоканович.

Игра в столице на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Славиши Йокановича.

В составе бело-голубых мячи забили Ярослав Гладышев (79-я минута), Даниил Фомин (86-я), Фёдор Смолов (90 + 5, пенальти). В команде Сергея Юрана отличился Денис Глушаков (67-я, пенальти).

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (19) располагается на 13-й строчке.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов заявил, что любой тренер смог бы сделать из московского «Динамо» команду, которая способна бороться с петербургским «Зенитом» за золотые медали чемпионата.

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