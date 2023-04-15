Тарасова отреагировала на санкции Украины против фигуристов из России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Украина ввела санкции в отношении российских фигуристов.
Тарасова отреагировала на санкции Украины против фигуристов из России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«А у нас кто-то разве собирался на Украину? Авербух — нет. Наши фигуристы тоже точно не собирались, поэтому для них это ничего не значит. Тем более это никак не повлияет на развитие спорта в России», — цитирует Тарасову Sport24.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении новых санкций.

В числе подпавших под санкции — фигуристы Алёна Косторная, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, Александра Степанова, Иван Букин, Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Илья Авербух, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее сообщалось, как Илья Авербух отреагировал на санкции Украины против него.

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