Тарасова отреагировала на санкции Украины против фигуристов из России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Украина ввела санкции в отношении российских фигуристов.

«А у нас кто-то разве собирался на Украину? Авербух — нет. Наши фигуристы тоже точно не собирались, поэтому для них это ничего не значит. Тем более это никак не повлияет на развитие спорта в России», — цитирует Тарасову Sport24.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении новых санкций.

В числе подпавших под санкции — фигуристы Алёна Косторная, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, Александра Степанова, Иван Букин, Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Илья Авербух, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее сообщалось, как Илья Авербух отреагировал на санкции Украины против него.