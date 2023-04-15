Динияр Билялетдинов — о санкциях Зеленского: фиолетово максимально

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов с безразличием отнёсся к санкциям президента Украины Владимира Зеленского.
Динияр Билялетдинов — о санкциях Зеленского: фиолетово максимально
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Фиолетово максимально. Не интересуюсь этим», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

На Украине ввели санкции против 82 российских спортсменов. Помимо Билялетдинова в чёрный список, в частности, попали голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр в Сочи в танцах на льду Илья Авербух.

Более того, в санкционном списке также оказался Вениамин Мандрыкин, бывший вратарь сборной России по футболу и ЦСКА, который с 2010 года прикован к инвалидному креслу после автомобильной аварии.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против Елизаветы Туктамышевой, Алёны Косторной и других фигуристов.

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