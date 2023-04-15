Тихонов: «Локомотив» ждут сюрпризы в матче РПЛ с «Оренбургом»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов оценил шансы столичного «Локомотива» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Оренбург» — очень крепкая и неуступчивая команда. Второй матч подряд будет играть дома. Так что железнодорожникам нужно очень серьёзно подойти к матчу. Они тоже сейчас дрожи в коленках не чувствуют, но сюрпризы в Оренбурге их, безусловно, ждут», — цитирует Тихонова Metaratings.

По его мнению, подопечные Марцела Лички подойдут к матчу с московской командой в хорошем настроении после «очень удачной игры с «Ростовом» (2:2).

«Оренбург» доминировал, быстро повёл в два мяча, но в самом конце упустил победу. И всё равно это отличный результат со второй командой чемпионата», — заключил Тихонов.

«Оренбург» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локо» (25) располагается на 11-й строчке.

Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдёт 16 апреля. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что проблем с организацией матча с «Локомотивом» из-за снегопада не будет.