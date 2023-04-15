Sydsvenskan: нос статуи Ибрагимовича выставили на продажу за $120 тысяч в Швеции

Интересное и забавное продолжение получила скандальная история со статуей в Мальмё самого титулованного шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

Группа The Noze Club выставила на продажу нос статуи 41-летнего нападающего «Милана». Незадолго до этого скульптура подвергалась нападению вандалов, сообщает Sydsvenskan.

Уточняется, что неизвестные отправили по электронной почте письма председателю комитета по культуре парламента Швеции Янне Грёнхольму, скульптору Петеру Лиде, мэру Милана Джузеппе Сала с предложением приобрести нос Ибрагимовича за $120 тыс. В доказательство вандалы выслали фотографию отломанного от скульптуры носа.

Напомним, что Ибрагимович приобрёл крупный пакет акций клуба «Хаммарбю», основного соперника «Мальмё», в котором швед начинал карьеру. Фанаты одного из самых титулованных клубов Швеции публично выразили своё недовольство в связи с действиями форварда скандинавской сборной. Статуя была установлена в октябре 2019 года в Мальмё.

Ибрагимович помимо всего прочего выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Шведский форвард также пять раз побеждал в чемпионате Италии и четыре в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что статуя Христа-Искупителя будет подсвечена жёлтым и зелёным цветом в честь Пеле.