Хави: Гвардиола — лучший тренер в мире

Главный тренер «Барселоны» Хави высказал мнение, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является лучшим тренером в мире.

«Я считаю Пепа лучшим тренером в мире. С самого начала его карьеры. Для меня это особенный, уникальный тренер, который всегда привносит что-то новое», — цитирует Хави Barca Universal.

Встреча 1/4 финала между «Манчестер Сити» и «Баварией» на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:0.

В составе команды из Манчестера мячи забили Родриго Эрнандес (27-я минута), Бернарду Силва (70-я), Эрлинг Холанд (77-я).

Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее Гвардиола высказался о победе своей команды над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.