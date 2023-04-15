Радулов: полученный в игровой карьере опыт поможет Фёдорову в работе тренером

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов высоко оценил профессионализм главного тренера московского ЦСКА Сергея Фёдорова перед стартом финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Это великий игрок, который выиграл всё что можно. Он в карьере поработал с большими тренерами, и у него огромный опыт. Это то исключение, когда человек прошёл огромную школу, будучи игроком, от этого и будут такие результаты», — цитирует экс-форварда армейского клуба ТАСС.

По его словам, не каждый раз у команды получается добраться до финальной стадии турнира. Однако всегда необходимо быть психологически готовым к поражению.

«У меня были оба чувства, когда выигрываешь и проигрываешь, и скажу, что, когда проигрываешь, это не самое хорошее чувство. Как я говорил, нужно выходить и работать на команду, добиваться своих целей во что бы то ни стало», — заключил Радулов.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейский клуб в серии 1/2 финала плей-офф обыграл петербургский СКА со счётом 4-2. Команда из столицы Татарстана оказалась сильнее омского «Авангарда» — 4-1.

«Ак Барс» и ЦСКА во второй раз в истории встретятся в финале плей-офф КХЛ. В 2018 году победу одержал казанский клуб (4-1).

Ранее Фёдоров заявил, что финал КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» не будет скучным.