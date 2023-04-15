Представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее

Менеджер по коммуникациям футбольного агентства GG11 Мирко Левати высказался о будущем своего клиента.

«Мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету», — цитирует Левати Sport24.

Он также не стал говорить, хочет ли футболист остаться в «Торино» после окончания сезона.

Напомним, что права на 27-летнего россиянина принадлежат бергамской «Аталанте».

6 апреля появилась информация, что «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее «Торино» с Миранчуком уступило «Роме».