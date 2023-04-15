Представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее
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«Мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету», — цитирует Левати Sport24.
Он также не стал говорить, хочет ли футболист остаться в «Торино» после окончания сезона.
Напомним, что права на 27-летнего россиянина принадлежат бергамской «Аталанте».
6 апреля появилась информация, что «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты».
В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Ранее «Торино» с Миранчуком уступило «Роме».