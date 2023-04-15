Представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее

Короткая ссылка
Менеджер по коммуникациям футбольного агентства GG11 Мирко Левати высказался о будущем своего клиента.
Представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету», — цитирует Левати Sport24.

Он также не стал говорить, хочет ли футболист остаться в «Торино» после окончания сезона.

Напомним, что права на 27-летнего россиянина принадлежат бергамской «Аталанте». 

6 апреля появилась информация, что «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. 

Ранее «Торино» с Миранчуком уступило «Роме».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить