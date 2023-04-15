Грызлов: отсутствие спортсменов из России и Белоруссии обедняет любые турниры

Посол РФ в Минске Борис Грызлов считает, что отсутствие российских и белорусских спортсменов не придаёт привлекательности международным турнирам.

«В прошлом году не допустили ни белорусских, ни российских спортсменов на Уимблдон, турнир Большого шлема. Могу сказать, что отсутствие российских и белорусских спортсменов обедняет любой турнир — это случилось и с Уимблдоном», — сказал Грызлов.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. При этом российским и белорусским теннисистам будет запрещено на турнире публично выражать поддержку СВО, а также иметь в качестве спонсоров государственные компании.

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АTP) лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Ранее Рууд признался, что рад допуску россиян на Уимблдон.