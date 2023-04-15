Агент Изидора рассказал о восстановлении игрока «Локомотива»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался о восстановлении своего клиента.

«Если в клубе сказали, что Изидор скоро сможет вернуться к играм за «Локомотив», значит, он скоро вернётся», — цитирует Лакруа «Спорт-Экспресс».

Как сообщал «Спорт-Экспресс», футболист появится на поле не раньше чем через несколько недель. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных талантов Российской премьер-лиги (РПЛ).