Минспорт Украины: мы понимаем, что запрет соревнований с россиянами — это плохое решение
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«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном случае хороших решений не бывает. Мы были вынуждены выбирать между несколькими плохими решениями», — приводит слова Бедного Reuters.
14 апреля Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.
Ранее сообщалось, что сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте.