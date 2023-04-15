Минспорт Украины: мы понимаем, что запрет соревнований с россиянами — это плохое решение

Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал решение организации о запрете выступления спортсменов на соревнованиях, к которым были допущены россияне.

«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном случае хороших решений не бывает. Мы были вынуждены выбирать между несколькими плохими решениями», — приводит слова Бедного Reuters.

14 апреля Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте.