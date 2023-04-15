Игнашевич: «Енисей» прислал «Балтике» вонючий автобус, это позорное поведение
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Мы потеряли очень много времени», — сказал Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер».
На данный момент матч 27-го тура Первой лиги «Балтики» и «Енисея» проходит в Красноярске. Счёт в матче — 1:1.
«Балтика» с 53 очками лидирует в турнирной таблице лиги. «Енисей» имеет в активе 44 очка и занимает четвёртую строчку.
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