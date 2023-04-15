Агент Николсона рассказал о готовности игрока к матчу с «Торпедо»

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Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Агент Николсона рассказал о готовности игрока к матчу с «Торпедо»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Со здоровьем Шамара всё хорошо. Решение насчёт участия в сегодняшнем матче будет принимать клуб», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

Николсон не смог принять участие в матче 22-го тура с «Динамо» из-за болезни.

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится 15 апреля на стадионе «Лужники». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отметил спад в игре красно-белых после возобновления чемпионата России по футболу.

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