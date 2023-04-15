Скира: «Реал» продлил контракт с Модричем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлил контракт с мадридским клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, контракт Модрича продлён до лета 2024 года.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Челси» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.