Скира: «Реал» продлил контракт с Модричем

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлил контракт с мадридским клубом.
Скира: «Реал» продлил контракт с Модричем
  • AP
  • © Jose Breton

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, контракт Модрича продлён до лета 2024 года.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Челси» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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