Ольховский считает, что у Рублёва хорошие шансы победить Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло
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«Для меня стало неожиданностью, что Фритц дошёл до такой стадии. Я думаю, что у Андрея хорошие шансы на победу, многое в матче будет зависеть именно от него: как он настроится, будет подавать. Думаю, нас ждёт хороший матч», — цитирует Ольховского ТАСС.
Он также подчеркнул, что прошлый матч для россиянина выдался эмоциональным.
Рублёв обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Матч с Фритцем пройдёт 15 апреля. Ориентировочное начало встречи — в 14:30 мск.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.