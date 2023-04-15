Ольховский считает, что у Рублёва хорошие шансы победить Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло с Тейлором Фритцем.
Ольховский считает, что у Рублёва хорошие шансы победить Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло
  • AP
  • © Daniel Cole

«Для меня стало неожиданностью, что Фритц дошёл до такой стадии. Я думаю, что у Андрея хорошие шансы на победу, многое в матче будет зависеть именно от него: как он настроится, будет подавать. Думаю, нас ждёт хороший матч», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также подчеркнул, что прошлый матч для россиянина выдался эмоциональным.

Рублёв обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Матч с Фритцем пройдёт 15 апреля. Ориентировочное начало встречи — в 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.

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