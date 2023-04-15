Israel Hayom: израильского голкипера арестовали за попытку изнасилования несовершеннолетней

Израильский голкипер греческого клуба «Волос» Борис Клейман был арестован за попытку совершить сексуальное насилие над несовершеннолетней бельгийской туристкой.

Как сообщает Israel Hayom, Клейман, выступающий за «Волос», был задержан 11 апреля после того, как в одном из баров в столице Греции начал приставать к несовершеннолетней девушке. При задержании у него были обнаружены наркотические вещества.

13 апреля футболист был отпущен под залог €20 тыс., ему запрещено покидать Грецию.

Уточняется, что 32-летний израильтянин отрицает обвинения. Футболист сдал ДНК-тест, чтобы доказать свою невиновность.

В текущем сезоне Клейман провёл 29 матчей во всех турнирах за греческий клуб и пропустил 43 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Также за ним числится один матч за национальную команду.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Аргентины по футболу Монтьель обвиняется в изнасиловании.