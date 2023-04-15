Israel Hayom: израильского голкипера арестовали за попытку изнасилования несовершеннолетней

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Израильский голкипер греческого клуба «Волос» Борис Клейман был арестован за попытку совершить сексуальное насилие над несовершеннолетней бельгийской туристкой.
Israel Hayom: израильского голкипера арестовали за попытку изнасилования несовершеннолетней
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Davy - EMPICS /

Как сообщает Israel Hayom, Клейман, выступающий за «Волос», был задержан 11 апреля после того, как в одном из баров в столице Греции начал приставать к несовершеннолетней девушке. При задержании у него были обнаружены наркотические вещества.

13 апреля футболист был отпущен под залог €20 тыс., ему запрещено покидать Грецию. 

Уточняется, что 32-летний израильтянин отрицает обвинения. Футболист сдал ДНК-тест, чтобы доказать свою невиновность.

В текущем сезоне Клейман провёл 29 матчей во всех турнирах за греческий клуб и пропустил 43 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Также за ним числится один матч за национальную команду.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Аргентины по футболу Монтьель обвиняется в изнасиловании.

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