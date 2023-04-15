Садыгов: перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области

Бизнесмен Туфан Садыгов рассказал о задачах главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться. Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области», — цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

Об отставке главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева стало известно 3 апреля.

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым. Ринат Билялетдинов остался в клубе в должности старшего тренера. «Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков.

Ранее известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался о ситуации в подмосковных «Химках».