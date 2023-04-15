Садыгов: перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области

Короткая ссылка
Бизнесмен Туфан Садыгов рассказал о задачах главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться. Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области», — цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

Об отставке главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева стало известно 3 апреля. 

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым. Ринат Билялетдинов остался в клубе в должности старшего тренера. «Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков. 

Ранее известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался о ситуации в подмосковных «Химках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить