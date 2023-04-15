AS: полузащитник «Барселоны» Гави может перейти в «Челси»

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Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Челси».
AS: полузащитник «Барселоны» Гави может перейти в «Челси»
  • © Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

По информации AS, английский клуб готов сделать крупное предложение испанцу. Как сообщает источник, если футболист примет предложение «Челси», он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

13 марта коммерческий суд отменил регистрацию полузащитника Гави в качестве игрока «Барсы» из-за нарушений финансовых правил.

Контракт футболиста с «Барселоной» действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Гави провёл за каталонский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гави исключён из основного состава «Барселоны».

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