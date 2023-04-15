Кавазашвили объяснил неудачную игру «Спартака» отсутствием Промеса и Джикии

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отметил спад в игре красно-белых после возобновления чемпионата России по футболу.

«Команда действительно в небольшом кризисе, нужно из этой ситуации выбираться. «Спартаку» не хватает Промеса и Джикии, особенно второго. В защите хаос», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Он констатировал, что без Квинси Промеса «Спартак» забивает много мячей, но очень много пропускает.

«Абаскалю нужно решить эту проблему, у команды перекос в сторону атаки. Нужно много поработать над защитой команды», — заключил Кавазашвили.

«Спартак» в 22-м туре сыграл вничью с «Динамо» (3:3). Красно-белые с 42 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (54).

Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко уверен в победе «Спартака» в матче с «Торпедо».