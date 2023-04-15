Янчук: Рублёв должен обыграть Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло с Тейлором Фритцем.

«Я думаю, Рублёв должен обыграть Фритца. То, что Фритц дошёл до такой стадии, для меня удивительно, потому что в моём понимании американцы больше игроки для «харда», а на грунте не совсем удачно играют», — цитирует Янчука ТАСС.

При этом, по его мнению, Фритц показал, что является универсальным игроком, американский теннисист сейчас прогрессирует.

«Поэтому матч будет интересным, но думаю, что у Рублёва всё же больше шансов на победу», — добавил Янчук.

Рублёв обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Матч с Фритцем пройдёт 15 апреля. Ориентировочное начало встречи — 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить