Янчук: Рублёв должен обыграть Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло с Тейлором Фритцем.

«Я думаю, Рублёв должен обыграть Фритца. То, что Фритц дошёл до такой стадии, для меня удивительно, потому что в моём понимании американцы больше игроки для «харда», а на грунте не совсем удачно играют», — цитирует Янчука ТАСС.

При этом, по его мнению, Фритц показал, что является универсальным игроком, американский теннисист сейчас прогрессирует.

«Поэтому матч будет интересным, но думаю, что у Рублёва всё же больше шансов на победу», — добавил Янчук.

Рублёв обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Матч с Фритцем пройдёт 15 апреля. Ориентировочное начало встречи — 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.