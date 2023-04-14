Минеев будет участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР
«Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР», — цитирует представителя спортсмена ТАСС.
19 ноября Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в голосовании под российской юрисдикцией. Единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября.
Ранее сообщалось, что Минеева отпустили на несколько дней из зоны проведения СВО.