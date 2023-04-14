Бушманов: «Торпедо» сделает всё возможное, чтобы набрать очки в матче со «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов уверен, что «Торпедо» даст настоящий бой красно-белым в столичном дерби в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу.

«Автозаводцы находятся в зоне вылета, и они будут делать всё возможное, чтобы набрать очки и в матче со «Спартаком». Команде Абаскаля легко не будет», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

При этом он ожидает, что десятикратные чемпионы России смогут нанести поражение чёрно-белым в гостях.

Команда Гильермо Абаскаля по итогам 22 туров с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. Чёрно-белые (13) располагаются на последней строчке.

Матч «Торпедо» — «Спартак» пройдёт в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко уверен в победе «Спартака» в матче с «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить