Бушманов: «Торпедо» сделает всё возможное, чтобы набрать очки в матче со «Спартаком»
«Автозаводцы находятся в зоне вылета, и они будут делать всё возможное, чтобы набрать очки и в матче со «Спартаком». Команде Абаскаля легко не будет», — цитирует Бушманова «Чемпионат».
При этом он ожидает, что десятикратные чемпионы России смогут нанести поражение чёрно-белым в гостях.
Команда Гильермо Абаскаля по итогам 22 туров с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. Чёрно-белые (13) располагаются на последней строчке.
Матч «Торпедо» — «Спартак» пройдёт в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко уверен в победе «Спартака» в матче с «Торпедо».