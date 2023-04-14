Козловский хотел бы встретиться с Костомаровым после его выписки
- РИА Новости
«Роман — потрясающий человек. Мы общались, знаем его и искренне желаем скорейшей реабилитации. И хотели бы его увидеть, чтобы с ним пообщаться», — цитирует Козловского ТАСС.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.
Ранее сообщалось, что Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца.