Козловский хотел бы встретиться с Костомаровым после его выписки

Чемпион России в парном катании Дмитрий Козловский выразил желание пообщаться с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым после его выздоровления.

«Роман — потрясающий человек. Мы общались, знаем его и искренне желаем скорейшей реабилитации. И хотели бы его увидеть, чтобы с ним пообщаться», — цитирует Козловского ТАСС.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца.