Жулин: бойкот Украины не повлияет на допуск российских спортсменов к турнирам

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что отказ Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами не повлияет на позицию международных спортивных федераций.
Жулин: бойкот Украины не повлияет на допуск российских спортсменов к турнирам
  • РИА Новости

«Украинские спортсмены могут сколько угодно говорить, что они не будут выступать. Если русские будут выгодны для международных федераций, то никто не будет обращать внимание на мнение Украины», — цитирует Жулина РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия и Украина — «две несравнимые страны по масштабу».

«Поэтому будут смотреть на то, что выгоднее», — пояснил он.

Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте.

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