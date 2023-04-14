Жулин: бойкот Украины не повлияет на допуск российских спортсменов к турнирам
- РИА Новости
«Украинские спортсмены могут сколько угодно говорить, что они не будут выступать. Если русские будут выгодны для международных федераций, то никто не будет обращать внимание на мнение Украины», — цитирует Жулина РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия и Украина — «две несравнимые страны по масштабу».
«Поэтому будут смотреть на то, что выгоднее», — пояснил он.
Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.
Ранее сообщалось, что сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте.