Жулин: бойкот Украины не повлияет на допуск российских спортсменов к турнирам

Заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что отказ Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами не повлияет на позицию международных спортивных федераций.

«Украинские спортсмены могут сколько угодно говорить, что они не будут выступать. Если русские будут выгодны для международных федераций, то никто не будет обращать внимание на мнение Украины», — цитирует Жулина РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия и Украина — «две несравнимые страны по масштабу».

«Поэтому будут смотреть на то, что выгоднее», — пояснил он.

Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте.