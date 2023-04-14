Anta приурочил забег и показ мод к открытию в Москве самого большого магазина в Европе

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В Москве на территории торгово-развлекательного центра «Авиапарк» состоялось открытие самого большого флагманского магазина бренда Anta в Европе.
Anta приурочил забег и показ мод к открытию в Москве самого большого магазина в Европе
  • © Пресс-служба бренда Anta

«Новое пространство — это новые возможности показать аудитории качество и постоянно совершенствующиеся технологии, которые используются при создании наших коллекций. Бренд уже многие годы является лидером в мире спортивной одежды и обуви, однако мало знаком российскому покупателю», — заявил на открытии генеральный директор российского подразделения компании Дмитрий Агеев.

По его словам, выбирая ТРЦ «Авиапарк» в качестве площадки для центрального магазина, бренд ориентировался на его популярность среди молодой аудитории, для которой спорт является неотъемлемой частью жизни.

Ко дню официального открытия магазина Anta был приурочен забег по Хорошёвскому шоссе с участием атлетов столичных спортивных клубов, модный показ всех линеек бренда, а также выступление мастера спорта по художественной гимнастики Полины Савиной.

Ранее стало известно, какой спортивный бренд является одним из кандидатов на позицию технического спонсора Российского футбольного союза.

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