Вратарь Бучнев заявил, что сборная Армении по футболу выглядит перспективнее российской

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Российский вратарь ереванского «Пюника» Станислав Бучнев считает, что в нынешних условиях сборная Армении для молодых футболистов выглядит перспективнее национальной команды России.
Вратарь Бучнев заявил, что сборная Армении по футболу выглядит перспективнее российской
  • РИА Новости

«Если вас зовут в национальную команду и вы считаете нужным ей помочь — конечно, езжайте и помогайте. Возможно, потом на вас и в европейских чемпионатах обратят внимание. В этом плане — да, сборная Армении сейчас выглядит перспективнее российской», — приводит слова вратаря «Чемпионат».

32-летний россиянин начинал карьеру во владикавказском «Автодоре». Также Бучнев играл в «Машук-КМВ», «Ангуште», «Волгаре», «Тюмени» и «Факеле».

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об адаптации защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в сборной Армении.

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