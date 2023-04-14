Вратарь Бучнев заявил, что сборная Армении по футболу выглядит перспективнее российской
- РИА Новости
«Если вас зовут в национальную команду и вы считаете нужным ей помочь — конечно, езжайте и помогайте. Возможно, потом на вас и в европейских чемпионатах обратят внимание. В этом плане — да, сборная Армении сейчас выглядит перспективнее российской», — приводит слова вратаря «Чемпионат».
32-летний россиянин начинал карьеру во владикавказском «Автодоре». Также Бучнев играл в «Машук-КМВ», «Ангуште», «Волгаре», «Тюмени» и «Факеле».
Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об адаптации защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в сборной Армении.