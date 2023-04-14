Агент Мойзеса надеется, что ЦСКА в ближайшее время начнёт переговоры по выкупу защитника

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника Барбозы Мойзеса, рассказал, когда московский ЦСКА начнёт переговоры с бразильским «Интернасьоналем» о выкупе футболиста.

«Мойзес хочет продолжать играть за ЦСКА. Надеюсь, что переговоры начнутся в ближайшее время», — приводит слова Гарсии «Спорт-Экспресс».

Мойзес арендован армейцами у бразильского клуба до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне сезоне 28-летний бразилец забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за красно-синих.

Ранее сообщалось, что полузащитник египетского «Аль-Ахли» Ахмед Абделькадер может продолжить карьеру в ЦСКА.