Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба игрокам «Локо» перед возобновлением чемпионата

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков поделился словами, которые сказал нападающий команды Артём Дзюба перед возобновлением чемпионата.

«Перед первой игрой после зимнего перерыва Артём сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют», — цитирует Глушенкова Sport24.

Дзюба в пяти матчах за «Локо» в сезоне-2022/23 в чемпионате России забил шесть мячей. Железнодорожники с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

Матч «Оренбург» — «Локомотив» состоится 16 апреля. Начало игры в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что, вопреки слухам, Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург.