Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба игрокам «Локо» перед возобновлением чемпионата

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Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков поделился словами, которые сказал нападающий команды Артём Дзюба перед возобновлением чемпионата.
Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба игрокам «Локо» перед возобновлением чемпионата
  • РИА Новости

«Перед первой игрой после зимнего перерыва Артём сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют», — цитирует Глушенкова Sport24.

Дзюба в пяти матчах за «Локо» в сезоне-2022/23 в чемпионате России забил шесть мячей. Железнодорожники с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

Матч «Оренбург» — «Локомотив» состоится 16 апреля. Начало игры в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что, вопреки слухам, Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург.

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