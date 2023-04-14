Сазонов вдохновлён игрой Кварацхелии за «Наполи»

Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов оценил игру своего партнёра по национальной команде, нападающего неаполитанского «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича вдохновляет. Он молодец, рад за него. Но в европейских чемпионатах есть и другие грузинские футболисты, которые круто играют. Вообще считаю, что у Грузии хорошее поколение игроков — как в основной сборной, так и молодёжной. Можем многого достичь. Нам по силам побороться за медали на молодёжном чемпионате Европы 2023 года», — приводит слова Сазонова Sport24.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт 22-летнего нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Сазонов рассказал, что вёл переговоры об игре за сборную России.