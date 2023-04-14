Чок и Бейтс с мировым рекордом победили в произвольном танце на КЧМ

Короткая ссылка
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира в Японии.
Чок и Бейтс с мировым рекордом победили в произвольном танце на КЧМ
  • РИА Новости

Американцы получили от судей 138,41 балла и установили новый мировой рекорд.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, получившие 132,24 балла. Третьи — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (128,48).

Напомним, что турнир проходит с 13 по 16 апреля. В соревнованиях участвуют команды из США, Японии, Южной Кореи, Франции, Италии и Канады.

Ранее сообщалось, что Илья Малинин победил в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить