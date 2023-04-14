Чок и Бейтс с мировым рекордом победили в произвольном танце на КЧМ

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира в Японии.

Американцы получили от судей 138,41 балла и установили новый мировой рекорд.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, получившие 132,24 балла. Третьи — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (128,48).

Напомним, что турнир проходит с 13 по 16 апреля. В соревнованиях участвуют команды из США, Японии, Южной Кореи, Франции, Италии и Канады.

Ранее сообщалось, что Илья Малинин победил в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию.