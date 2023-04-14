Семак рассказал о желании «Зенита» провести встречу с судейским корпусом

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда желает провести встречу с судейским корпусом лиги.
Семак рассказал о желании «Зенита» провести встречу с судейским корпусом
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«Есть желание собраться вместе с игроками, тренерами, чтобы изучить те моменты, где есть недостаточный контакт. Игра рукой или попадание в руку — то есть те моменты, которые наиболее сложны в трактовках. Отсюда столько ошибок и непонимания даже со стороны тех же арбитров», — цитирует Семака «Чемпионат».

Он добавил, что в этом отношении нужно всем двигаться в одном направлении, чтобы не возникали вопросы по трактовке тех или иных моментов.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, в 22 матчах набрав 54 очка. Команда может выиграть пятое чемпионство подряд. Далее идут «Ростов» (45), «Спартак» (42) и ЦСКА (41).

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