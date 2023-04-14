Овечкин: отстойно играть, когда потерял все шансы

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на непопадание своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин: отстойно играть, когда потерял все шансы
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«Отстойно играть, когда ты потерял шансы на выход в плей-офф. Нужно найти энергию, эмоции. Вы можете спросить любую команду, которая не попала в плей-офф: сложно найти мотивацию для игры. Мы играем ни за что», — цитирует Овечкина The Hockey News.

В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме со счётом 5:4.

Столичная команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

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