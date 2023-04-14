Экс главный тренер сборной России высказался о чемпионской гонке РПЛ

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак», «Ростов» и ЦСКА держат в уме второе место. Эти команды будут биться за вице-чемпионство. Потому что с первым местом всё ясно. «Зенит» никто не догонит. Команда стоит особняком», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, в 22 матчах набрав 54 очка. Команда может выиграть пятое чемпионство подряд. Далее идут «Ростов» (45), «Спартак» (42) и ЦСКА (41).

Ранее Милан Гайич заявил, что ЦСКА может закончить сезон в топ-3 РПЛ.