Азаров назвал возвращение «Лады» в КХЛ долгожданным для Тольятти событием

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о возвращении тольяттинской «Лады» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Это долгожданное событие для Тольятти, где хоккей — спорт номер один, а хоккейный клуб «Лада» — неотъемлемая часть истории и жизни города», — цитирует Азарова ТАСС.

Он подчеркнул, что возвращение в большой хоккей — было мечтой многочисленных болельщиков клуба из Самарской области.

«Обещал тольяттинцам, что приложу максимум усилий, чтобы вернуть «Ладу» в КХЛ. Свое обещание выполнил, теперь дело за клубом», — заключил Азаров.

13 апреля стало известно, что «Лада» включена в состав участников чемпионата КХЛ сезона-2023/24. Команда будет выступать в «Восточной конференции».

В чемпионате следующего сезона примут участие 23 клуба, в список которых включена «Лада». Команда возвращается в КХЛ после пяти сезонов во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014-го по 2018-й и был исключён на основании рейтинга с учётом спортивных и экономических показателей.

В сезоне-2022/23 ВХЛ «Лада» заняла шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк надеется, что «Лада» в КХЛ будет показывать хорошую игру.