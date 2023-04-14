Сёмин считает, что Пиняев пока оправдывает все вложения «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин дал понять, что совсем не удивлён увеличению трансферной стоимости полузащитника столичного «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев играет хорошо, вопросов нет. Пока он оправдывает все вложения. Дальше — жизнь покажет», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Пиняев перешёл в минувшее зимнее трансферное окно из самарских «Крыльев Советов» в «Локо». За несколько последних месяцев его стоимость на рынке выросла на €3,5 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 18-летнего хавбека в €7 млн.

Пиняев в чемпионате России сезона-2022/23 в 16 матчах забил четыре мяча (один за «Локо») и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург.