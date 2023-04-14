Сёмин считает, что Пиняев пока оправдывает все вложения «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин дал понять, что совсем не удивлён увеличению трансферной стоимости полузащитника столичного «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев играет хорошо, вопросов нет. Пока он оправдывает все вложения. Дальше — жизнь покажет», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Пиняев перешёл в минувшее зимнее трансферное окно из самарских «Крыльев Советов» в «Локо». За несколько последних месяцев его стоимость на рынке выросла на €3,5 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 18-летнего хавбека в €7 млн.

Пиняев в чемпионате России сезона-2022/23 в 16 матчах забил четыре мяча (один за «Локо») и сделал одну результативную передачу. 

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить