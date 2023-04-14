Сёмин считает, что Пиняев пока оправдывает все вложения «Локомотива»
«Пиняев играет хорошо, вопросов нет. Пока он оправдывает все вложения. Дальше — жизнь покажет», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Пиняев перешёл в минувшее зимнее трансферное окно из самарских «Крыльев Советов» в «Локо». За несколько последних месяцев его стоимость на рынке выросла на €3,5 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 18-летнего хавбека в €7 млн.
Пиняев в чемпионате России сезона-2022/23 в 16 матчах забил четыре мяча (один за «Локо») и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург.