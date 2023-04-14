Алдонин: ЦСКА может бороться только за победу в Кубке России

Бывший защитник сборной России по футболу Евгений Алдонин оценил шансы столичного ЦСКА на трофеи в сезоне-2022/23.

«Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке России, и за втрое место в РПЛ», — цитирует Алдонина Metaratings.

При этом он сомневается, что столичный клуб сможет догнать «Ростов» и московский «Спартак» в турнирной таблице.

«Это уже покажет сам чемпионат. Но армейцы сейчас не пропускают в последних играх и добиваются побед в сложных условиях. Ближайший матч с «Уралом» будет хорошим экзаменом для них», — заключил Алдонин.

ЦСКА по итогам 22 туров с 41 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54). На второй позиции располагается «Ростов» (45), на третьей — «Спартак» (42).

Команда Владимира Федотова 15 апреля в гостях в матче 23-го тура сыграет с «Уралом».

Ранее голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал о тренировках с Игорем Акинфеевым.