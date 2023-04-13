Гальтье подаст в суд за клевету после обвинений в расизме

Оливье Мартен, адвокат главного тренера «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье, рассказал, что его клиент будет защищать свою честь и достоинство.

Гальтье намерен подать в суд после появившихся в СМИ обвинений в расизме, цитирует Мартена Le Parisien.

Уточняется, что иск за клевету направлен против бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, а также журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину.

Фурнье и Риола утверждают, что Гальтье нелицеприятно в электронном письме высказывался в адрес мусульман и чернокожих футболистов.

Ранее сообщалось, что фаната «Мальорки», назвавшего Винисиуса обезьяной, оштрафовали на €4 тыс.