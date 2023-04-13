Гальтье подаст в суд за клевету после обвинений в расизме
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Гальтье намерен подать в суд после появившихся в СМИ обвинений в расизме, цитирует Мартена Le Parisien.
Уточняется, что иск за клевету направлен против бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, а также журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину.
Фурнье и Риола утверждают, что Гальтье нелицеприятно в электронном письме высказывался в адрес мусульман и чернокожих футболистов.
Ранее сообщалось, что фаната «Мальорки», назвавшего Винисиуса обезьяной, оштрафовали на €4 тыс.