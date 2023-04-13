Гальтье подаст в суд за клевету после обвинений в расизме

Короткая ссылка
Оливье Мартен, адвокат главного тренера «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье, рассказал, что его клиент будет защищать свою честь и достоинство.
Гальтье подаст в суд за клевету после обвинений в расизме
  • Gettyimages.ru

Гальтье намерен подать в суд после появившихся в СМИ обвинений в расизме, цитирует Мартена Le Parisien.

Уточняется, что иск за клевету направлен против бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, а также журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину.

Фурнье и Риола утверждают, что Гальтье нелицеприятно в электронном письме высказывался в адрес мусульман и чернокожих футболистов.

Ранее сообщалось, что фаната «Мальорки», назвавшего Винисиуса обезьяной, оштрафовали на €4 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить