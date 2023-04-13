Роналду — об уходе Гарсии с поста тренера «Аль-Насра»: приятно было поработать с вами
- AFP
«Приятно было поработать с вами. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал португалец в социальных сетях.
13 апреля стало известно, что «Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера. 59-летний француз возглавил саудовскую команду летом 2022 года.
По информации AS, Роналду был недоволен работой Гарсии.
«Аль-Наср» после 23 туров с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль‑Иттихада» на три очка.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложит главному тренеру итальянской «Ромы» Жозе Моуринью двухлетний контракт на €100 млн.