Джикия принял участие в тренировке «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия, вероятно, сможет помочь своей команде в столичном дерби в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».

Красно-белые 13 апреля опубликовали в социальных сетях фотографии с тренировки команды. В занятиях вместе с остальными футболистами принял участие Джикия.

Напомним, чемпион России в составе «Спартака» 18 марта повредил мышцы бедра в матче 20-го тура с «Оренбургом» (0:2).

Десятикратные чемпионы России 15 марта сыграют с «Торпедо» на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 19:00 мск.

«Спартак» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Торпедо» (13) — 16-е. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (54).

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибки судей в пользу «Спартака» в двух матчах РПЛ подряд.