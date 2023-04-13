Джикия принял участие в тренировке «Спартака»
- РИА Новости
Красно-белые 13 апреля опубликовали в социальных сетях фотографии с тренировки команды. В занятиях вместе с остальными футболистами принял участие Джикия.
Напомним, чемпион России в составе «Спартака» 18 марта повредил мышцы бедра в матче 20-го тура с «Оренбургом» (0:2).
Десятикратные чемпионы России 15 марта сыграют с «Торпедо» на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 19:00 мск.
«Спартак» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Торпедо» (13) — 16-е. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (54).
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибки судей в пользу «Спартака» в двух матчах РПЛ подряд.