«Матч ТВ»: вопреки слухам Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург
- РИА Новости
Речи о том, что форвард не поедет в Оренбург, не было изначально. Дзюба входил во все списки и последнюю неделю тренировался вместе с командой в общей группе, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Уточняется, что решение по участию бывшего нападающего сборной России в матче примет тренерский штаб «Локомотива» перед игрой.
По информации СМИ, Дзюба не примет участие в матче с «Оренбургом», поскольку футболисту противопоказана игра на искусственном поле.
Дзюба в пяти матчах за «Локо» в сезоне-2022/23 в чемпионате России забил шесть мячей. Железнодорожники с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.
Матч «Оренбург» — «Локомотив» состоится 16 апреля. Начало игры в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что Дзюба и Леонид Слуцкий посетили матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА.