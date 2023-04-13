«Матч ТВ»: вопреки слухам Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург

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Нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба может принять участие в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
«Матч ТВ»: вопреки слухам Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург
  • РИА Новости

Речи о том, что форвард не поедет в Оренбург, не было изначально. Дзюба входил во все списки и последнюю неделю тренировался вместе с командой в общей группе, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Уточняется, что решение по участию бывшего нападающего сборной России в матче примет тренерский штаб «Локомотива» перед игрой.

По информации СМИ, Дзюба не примет участие в матче с «Оренбургом», поскольку футболисту противопоказана игра на искусственном поле.

Дзюба в пяти матчах за «Локо» в сезоне-2022/23 в чемпионате России забил шесть мячей. Железнодорожники с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

Матч «Оренбург» — «Локомотив» состоится 16 апреля. Начало игры в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Леонид Слуцкий посетили матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА.

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