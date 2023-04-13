ЭСК РФС признала ошибки судей в пользу «Спартака» в двух матчах РПЛ подряд

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибки арбитров в пользу московского «Спартака» в двух играх Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.
ЭСК РФС признала ошибки судей в пользу «Спартака» в двух матчах РПЛ подряд
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Как говорится в решении ЭСК, опубликованном на сайте РФС, главный арбитр матча 21-го тура между «Спартаком» и грозненским «Ахматом» Алексей Сухой ошибочно не назначил пенальти в ворота московской команды.

Также ЭСК признал ошибки судьи Сергея Иванова в игре красно-белых со столичным «Динамо».

Ранее член ЭКС Николай Левников сообщил, что пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» был назначен ошибочно.

После 22 туров РПЛ «Спартака» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» набрало 36 очков и располагается на шестой строчке.

Ранее РФС опубликовал списки арбитров на матчи 23-го тура РПЛ.

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