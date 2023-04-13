Карпин: не понимаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал реакцию президента «Оренбурга» Василия Еремякина на его слова о качестве поля стадиона «Газовик» после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Где я выражал недовольство? На пресс-конференции я сказал, что нужно время для адаптации и привыкания к этому полю. Не понимаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга». Еремякин сам сказал, что он — агроном-президент! Как я понял, он ещё и учёный-агроном!» — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, президент уральского клуба мог бы постелить в Оренбурге натуральный газон.

«Тогда никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам. Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого», — подытожил он.

Встреча между «Ростовом» и «Оренбургом» завершилась вничью со счётом 2:2. После игры Карпин раскритиковал состояние поля стадиона «Газовик». В ответ Еремякин заявил, что по образованию является учёным-агрономом и не понимает претензий тренера, посоветовав ему сперва разобраться с газоном на арене ростовского клуба.

Ранее Карпин раскритиковал арбитров после матча с «Оренбургом».