Романцев рассказал о причинах завершения тренерской карьеры в возрасте 51 года

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему принял решение завершить карьеру в возрасте 51 года.
Романцев рассказал о причинах завершения тренерской карьеры в возрасте 51 года
  • РИА Новости

«Николай Петрович Старостин дал мне полный контроль — ты набираешь, тренируешь и отвечаешь за команду. Пока я всё это использовал, решил для себя, что это и есть работа тренера. Придя в другие клубы, понял: тебе берут футболистов, рассказывают, как тренировать, кого ставить, кого отчислять. Больше двух месяцев я не выдержал, это не моё», — сказал Романцев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам тренера, он не захотел перестраиваться.

«У меня и сил уже не было на перестройку. Я сформировавшаяся личность, и перестроить меня практически невозможно. Сейчас вспоминаю и думаю: «Ёлки-палки, сейчас люди только начинают в это время». Но скажу честно, я не жалею ни о чём. Вовремя закончил, а под кого-то подстраиваться – это не моё», — заявил Романцев.

Романцев возглавлял красно-белых с 1989 по 2003 год. Под его руководством московский клуб восемь раз становилась чемпионом России, а также один раз выигрывала чемпионат СССР.

Ранее Романцев оценил форму нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

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