«Аль-Наср» назначил Еличича на пост главного тренера

Саудовский «Аль-Наср» объявил о назначении хорвата Динко Еличича на пост главного тренера.

Хорватский специалист возглавлял молодёжную команду «Аль-Насра».

13 апреля саудовский клуб уволил француза Руди Гарсию с поста главного тренера.

После 23 туров чемпионата Саудовской Аравии команда набрала 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль‑Иттихада» на три очка.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложит главному тренеру итальянской «Ромы» Жозе Муоринью двухлетний контракт на €100 млн.