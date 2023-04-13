Журова — о призыве IBA: без россиян соревнования неполноценны

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на призыв Международной ассоциации бокса (IBA) отменить отборочные соревнования к Олимпиаде 2024 года через Европейские игры — 2023.
Журова — о призыве IBA: без россиян соревнования неполноценны
  • РИА Новости

«Думаю другим федерациям стоит действовать так же, как IBA. Тут стоит смотреть шире: если российскому спортсмену не дали визу или не пустили в страну, надо обращаться в международные организации с тем, чтобы не считать такие соревнования квалификационными. Без России, как основной страны, такие соревнования не могут являться квалификацией», — цитирует Журову Sport24.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для их допуска к участию в Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.

Ранее в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщили, что организация приступила к формированию рабочей группы по допуску российских спортсменов.

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