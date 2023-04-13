Сазонов: на тренировках в «Зените» Дзюба радовался, когда попадал со мной в одну команду

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Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал о тренировках за время выступления в «Зените».
Сазонов: на тренировках в «Зените» Дзюба радовался, когда попадал со мной в одну команду
  • Gettyimages.ru

«Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь», — цитирует Сазонова Sport24.

По его словам, Дзюба является лидером в команде.

Футболист перешёл из «Зенита» в «Динамо» в 2020 году. В нынешнем сезоне Сазонов принял участие в 19 матчах за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Сазонов рассказал, что вёл переговоры об игре за национальную команду России.

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